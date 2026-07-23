В Волжском ищут бесследно пропавшую молодую женщину

Волонтеры и полиция разыскивают 26-летнюю Арину Огай, которая пропала 1,5 месяца назад в городе Волжском Волгоградской области. По информации регионального отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 10 июня.
В поисково-спасательном отряде не исключает, что волжанка нуждается в медицинской помощи.
В день исчезновения она была одета в черный сарафан. На ногах — белые слипоны. Особых пример нет. Девушка ростом 160 см., нормального телосложения. Волосы темные, глаза карие.
Если вы владеете информацией о местонахождении волжанки, позвоните по телефонам: 8 (800) 700−54−52 или 112. Инфорг: Алайне (Светлана) 8−919−547−92−63.
Фото: «ЛизаАлерт».