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В Волжском ищут бесследно пропавшую молодую женщину

Волонтеры и полиция разыскивают 26-летнюю Арину Огай, которая пропала 1,5 месяца назад.

Волонтеры и полиция разыскивают 26-летнюю Арину Огай, которая пропала 1,5 месяца назад в городе Волжском Волгоградской области. По информации регионального отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 10 июня.

В поисково-спасательном отряде не исключает, что волжанка нуждается в медицинской помощи.

В день исчезновения она была одета в черный сарафан. На ногах — белые слипоны. Особых пример нет. Девушка ростом 160 см., нормального телосложения. Волосы темные, глаза карие.

Если вы владеете информацией о местонахождении волжанки, позвоните по телефонам: 8 (800) 700−54−52 или 112. Инфорг: Алайне (Светлана) 8−919−547−92−63.

Фото: «ЛизаАлерт».