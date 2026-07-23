Полчища комаров атакуют волгоградцев в конце июля — начале августа

Жителей Волгоградской области предупредили о массовой атаке комаров в конце июля — начале августа Причиной нашествия стали сразу несколько факторов: сезонность, обильные дожди и установившаяся жара около 30 градусов.
Нашествие кровососущих ожидается и в других регионах страны, предупреждает кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
«Резкое возрастание комариной численности будет наблюдаться особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами. Именно в это время ожидаются их максимальные нападения на людей», — цитирует эксперта РИА Новости.
Волгоградцам советуют заранее запастись репеллентами, установить москитные сетки на окна и по возможности избегать прогулок в вечернее время у водоемов.
Ранее синоптики предрекли волгоградцам шквальные ливни с градом к концу недели.