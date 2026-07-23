В Псковской области около 380 человек заключили договоры на профобучение

Так, уже 176 человек завершили обучение по 15 различным программам — от бухгалтерского дела до педагогического дизайна с использованием нейросетей и эксплуатации зданий. Еще 95 слушателей сейчас осваивают новые специальности. Уточняется, что занятия посещают в том числе женщины в декретном отпуске. Одна из них уже завершила курс по работе с нейросетями. Еще две обучаются на младшую медсестру по уходу и оператора беспилотных систем. А всего в настоящее время 63 человека ожидают начала занятий.