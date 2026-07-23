В Псковской области около 380 человек заключили договоры на профобучение

Около 380 человек в Псковской области заключили договор на обучение, которое проводится при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в пресс‑службе центра занятости населения региона.
Уточняется, что к занятиям уже приступили 117 слушателей. При этом 197 человек уже успешно завершили программы подготовки. Наибольший интерес у слушателей вызывают направления, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями и гостиничным сервисом. Образовательные услуги предоставляют РАНХиГС, ТГУ и ИРПО.
Так, уже 176 человек завершили обучение по 15 различным программам — от бухгалтерского дела до педагогического дизайна с использованием нейросетей и эксплуатации зданий. Еще 95 слушателей сейчас осваивают новые специальности. Уточняется, что занятия посещают в том числе женщины в декретном отпуске. Одна из них уже завершила курс по работе с нейросетями. Еще две обучаются на младшую медсестру по уходу и оператора беспилотных систем. А всего в настоящее время 63 человека ожидают начала занятий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.