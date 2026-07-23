Ремонт довел до приговора

Упоминалось, в частности, что в ноябре 2023 года Зерноградский районный суд оштрафовал Ирину Полищук на 100 тыс. руб. за сообщение о «диверсии» на водоводе. За несколько месяцев до этого чиновница в своем Telegram-канале рассказала об аварии на городском водоводе. По ее данным, порыв произошел в результате повреждения, нанесенного ночью неизвестными с помощью тяжелой техники. Произошедшее госпожа Полищук назвала «диверсией». Позднее в правительстве Ростовской области опровергли ее слова. Ирина Полищук была признана виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).