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Ремонт довел до приговора

Зерноградский районный суд Ростовской области признал бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук виновной по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ей назначено четыре года колонии общего режима. Кроме того, после освобождения она в течение двух лет не сможет занимать определенные должности на государственной службе. Также решением суда с бывшей чиновницы взыскано в пользу городского поселения более 1,6 млн руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Зерноградский районный суд Ростовской области признал бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук виновной по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ей назначено четыре года колонии общего режима. Кроме того, после освобождения она в течение двух лет не сможет занимать определенные должности на государственной службе. Также решением суда с бывшей чиновницы взыскано в пользу городского поселения более 1,6 млн руб. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, чиновница дала указание подрядчику выполнить грейдирование дорог щебнем, а в итоговых документах указать ложные сведения о проведении более дорогостоящих работ.

«В дальнейшем она подписала акт о приемке работ с учетом ямочного ремонта, который в действительности не проводился. Это позволило организации получить оплату по контракту в полном объеме», — сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Причиненный бюджету ущерб был оценен в более чем 1,6 млн руб.

Как сообщил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, акты были подписаны в конце декабря 2023 года. «В них идет речь о семи дорогах, расположенных внутри города или ведущих к прилегающим населенным пунктам. Подрядчик должен был провести ямочный ремонт, а по факту ямы просто засыпали щебнем и прошлись грейдером», — пояснил источник.

О возбуждении уголовного дела в отношении Ирины Полищук стало известно в октябре 2024 года. Спустя несколько месяцев в ее поддержку выступили депутаты Зерноградского городского поселения. В видеообращении они заявили, что против Ирины Полищук преднамеренно развернута программа по дискредитации, якобы ей пытались передать взятки, «душили» штрафами и угрожали.

Упоминалось, в частности, что в ноябре 2023 года Зерноградский районный суд оштрафовал Ирину Полищук на 100 тыс. руб. за сообщение о «диверсии» на водоводе. За несколько месяцев до этого чиновница в своем Telegram-канале рассказала об аварии на городском водоводе. По ее данным, порыв произошел в результате повреждения, нанесенного ночью неизвестными с помощью тяжелой техники. Произошедшее госпожа Полищук назвала «диверсией». Позднее в правительстве Ростовской области опровергли ее слова. Ирина Полищук была признана виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

В суде по уголовному делу подсудимая не признала вину. По ее мнению, дело против нее было «заказано» другими чиновниками и предпринимателями, которым не нравилась ее деятельность на посту главы администрации.