Настоятель храма в Москве призвал не завидовать богатым

«Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям — вы глупцы, и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», — сказал он в видеообращении, опубликованном в канале на RuTube.