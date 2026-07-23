Настоятель храма в Москве призвал не завидовать богатым

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они «живут проклятой жизнью».
«Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям — вы глупцы, и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью», — сказал он в видеообращении, опубликованном в канале на RuTube.
Богатство, к которому человек приставлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель.
«Дал бы вам Бог миллиард долларов — вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь», — подчеркнул он.
Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в проповеди, что Бог на Страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли он нуждающимся. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая.