В Москве стартовал цикл бесплатных лекций по управлению домом

Образовательный проект «Академия грамотных собственников» платформы «Электронный дом» запустил новую серию бесплатных лекций для москвичей, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Предоставление массовых социально значимых услуг в электронной форме — задача нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
До середины августа слушателей ждут лекции на актуальные темы. Первая из них состоялась 22 июля и была посвящена законодательному регулированию общих собраний собственников (ОСС), а также распределению ролей администратора и инициатора ОСС.
Следующие занятия состоятся 29 июля, 5 и 12 августа. Лекции проходят как онлайн, так и очно в офисе «Электронного дома» в районном центре «Место встречи “Саяны”». Для посещения лекций требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Письмо с приглашением придет на указанную электронную почту.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.