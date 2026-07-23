Экспертиза отклонила проект поликлиник на территории старого аэропорта Ростова

Госэкспертиза отклонила проект поликлиники, которую планируют построить на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на документы экспертизы сообщает «Город N».
По данным издания, объект объединяет взрослую поликлинику на 600 посещений, детскую на 250 посещений и женскую консультацию на 150 посещений. Таким образом, планируется до тысячи посещений за смену.
Застройщик — заказчик проекта АО «Региональная корпорация развития». Акционер — минимущества Ростовской области. Документацию на экспертизу подготовили три компании. Причины, по которым Главгосстройэкспертиза отклонила проект, неизвестны.
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