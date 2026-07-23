В Семейном МФЦ Тульской области провели мероприятие для мам и детей

Мероприятие «Путешествие в страну Дружба», приуроченное к Году единства народов России, состоялось 21 июля в стационарном отделении реабилитации женщин и детей Семейного МФЦ «Мой семейный центр». Подобные мероприятия проводятся по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве социальной защиты.
Мамы с детьми совершили онлайн-путешествие по России, посетив виртуальные станции, представляющие различные народы: русскую, татарстанскую, кавказскую и северную зоны. Участники узнали об особенностях традиционного русского сарафана, поиграли в народную игру «Ручеек», познакомились с традициями праздника Сабантуй, создали рисунки папах и бурок, а также узнали больше о культуре и быте горцев и северян. В завершение мероприятия семьи создали коллективный коллаж «Одна на всех Россия».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.