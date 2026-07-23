В Семейном МФЦ Тульской области провели мероприятие для мам и детей

Мамы с детьми совершили онлайн-путешествие по России, посетив виртуальные станции, представляющие различные народы: русскую, татарстанскую, кавказскую и северную зоны. Участники узнали об особенностях традиционного русского сарафана, поиграли в народную игру «Ручеек», познакомились с традициями праздника Сабантуй, создали рисунки папах и бурок, а также узнали больше о культуре и быте горцев и северян. В завершение мероприятия семьи создали коллективный коллаж «Одна на всех Россия».