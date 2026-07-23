Канонеров: Калина вышел на работу, но его уголовное дело не прекращено

«Уголовное дело ещё находится в производстве, но уже на завершающей стадии, — отметил Канонеров. — В настоящее время прорабатывается вопрос об окончании уголовного дела. Он вышел на работу, так как ему была изменена мера пресечения, но это не означает, что уголовное дело прекращено. Оно еще расследуется. Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на принятие правового решения».