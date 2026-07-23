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В Ялте появился круглосуточный пункт зарядки телефонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Ялте организован круглосуточный пункт зарядки телефонов. Об этом сообщает ЕДДС города.

Источник: ЕДДС Ялты

«Свои телефоны, маломощные фонарики и пауэрбанки вы можете зарядить в порядке очереди по адресу ул. Дзержинского, 15. Для возможности поддержания связи с родными предоставлен бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi», — говорится в сообщении.

При этом в Единой службе подчеркнули, что зарядка мощных станций, самокатов и других приборов категорически запрещена.

«Убедительно просим не использовать мощности Wi-Fi в развлекательных целях», — добавили в ЕДДС.

Все вопросы можно задать круглосуточно по телефонам: +79789014112, +73654239383.

Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.

Как сообщалось, на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света остался ряд населенных пунктов.

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