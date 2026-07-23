Виллу Кунке в Светлогорске рекомендовали включить в реестр объектов культурного наследия

Согласно материалам экспертизы, вилла была построена в Раушене в 1902—1903 годах для Франца Кунке. Здание использовалось как частная вилла и пансионат. После смены владельцев в разные годы здесь располагались пансионаты, а после Второй мировой войны — подразделения советской милиции, ГАИ и вневедомственной охраны. В настоящее время здание находится в федеральной собственности и используется подразделением вневедомственной охраны Росгвардии.