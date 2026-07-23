«Машина чуть не ушла под землю»: калининградцы пожаловались на яму, которая два месяца зияет перед домом

В Калининграде на придомовом участке образовался провал, в который чуть не угодил автомобиль. Дыру в асфальте начали заделывать только спустя два месяца, сообщили «Клопс» местные жители.
Коммунальное ЧП произошло в конце мая возле дома № 29 на ул. Октябрьской.
«Причём это уже не первый случай, — рассказал один из жильцов дома. — Раньше рядом провалилась дорога, по которой выезжают жители близлежащих домов. На этом месте проходят коммуникации “Водоканала”. Очевидно, почву подмывает и происходят такие инциденты».
По словам собеседника «Клопс», ещё во вторник, 21 июля, ограждение, которое установили коммунальщики, «валялось неприкаянное». В среду провал засыпали.
В «Водоканале», куда «Клопс» обратился за комментарием по ситуации, рассказали, какие работы пройдут на Октябрьской.
«Сегодня, в четверг, 23 июля, бригада областного “Водоканал” подправила ограждение. Сотрудники уже подготовили покрытие для укладки асфальта. Планируется провести благоустройство в течение августа при нормализации погодных условий», — сообщили на предприятии.
У мостика через Литовский ручей в Калининграде напротив Королевских ворот опасно просел тротуар и образовалась дыра несколько метров глубиной.