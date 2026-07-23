«Машина чуть не ушла под землю»: калининградцы пожаловались на яму, которая два месяца зияет перед домом

«Причём это уже не первый случай, — рассказал один из жильцов дома. — Раньше рядом провалилась дорога, по которой выезжают жители близлежащих домов. На этом месте проходят коммуникации “Водоканала”. Очевидно, почву подмывает и происходят такие инциденты».