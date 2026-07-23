Казначейство хочет взыскать 123 млн рублей с белгородского областного водоканала

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в арбитражном суде добился взыскания с белгородского ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) 73,4 млн руб. ЦЭБ в 2019 году стал обладателем гранта на «Внедрение системы цифрового контроля и оптимизации вывоза отходов», но, по мнению РФРИТ, нарушил условия соглашения.