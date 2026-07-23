Около 200 гектаров земли расчистили от борщевика в Кстовском районе

С начала года в населенных пунктах Кстовского района от борщевика Сосновского освободили около 200 гектаров территорий. Об этом сообщили специалисты районной администрации.
Химическую обработку земель проводили дважды за год в Кстовском районе. В первый раз растения были обработаны до начала цветения, а затем прошла контрольная обработка. Также подрядчики отчистили парки, скверы и придомовые территории от клещей. Рабочие регулярно косят траву и убирают мусор в общественных пространствах, в том числе в зонах отдыха около реки Кудьма.
Всего за первое полугодие 2026 года в Кстовском районе отремонтировали 50 детских игровых площадок, убрали 170 аварийных деревьев и вывезли более 6,5 тысячи кубометров мусора.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские дачники получили сильные ожоги тела из-за обычной петрушки.