Около 200 гектаров земли расчистили от борщевика в Кстовском районе

Химическую обработку земель проводили дважды за год в Кстовском районе. В первый раз растения были обработаны до начала цветения, а затем прошла контрольная обработка. Также подрядчики отчистили парки, скверы и придомовые территории от клещей. Рабочие регулярно косят траву и убирают мусор в общественных пространствах, в том числе в зонах отдыха около реки Кудьма.