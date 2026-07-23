Польша привлекла бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью

По данным газеты, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Польша запустила её в 2024 году и выделила на реализацию 10 млрд злотых. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Беларусью, в том числе противотанковых рвов, «зубов дракона» и других заграждений.