Польша привлекла бундесвер к укреплению границы с Калининградской областью

Группа военнослужащих бундесвера прибыла в Польшу для строительства противотанковых рвов и заграждений у границы с Калининградской областью. Об этом, ссылаясь на Генштаб ВС республики и премьер-министра страны Дональда Туска, пишет «Коммерсант» в четверг, 23 июля.
По данным газеты, это первый случай привлечения иностранных военных к программе «Восточный щит». Польша запустила её в 2024 году и выделила на реализацию 10 млрд злотых. Проект предполагает строительство оборонительных сооружений на границах с Россией и Беларусью, в том числе противотанковых рвов, «зубов дракона» и других заграждений.
Точное место проведения работ не раскрывается. Как уточнили в Генштабе республики, несколько десятков немецких военных прибыли в Польшу без оружия и со строительной техникой. Они займутся исключительно инженерными работами и не будут нести пограничную службу. Подразделения будут сменять друг друга в 2026—2027 годах.
Из-за строительства новой военной инфраструктуры власти Польши решили расселить несколько деревень у границы с Калининградской областью. По данным СМИ, в стране планируют установить системы разведки, оповещения и противохимической защиты, а медицинские учреждения подготовить к военным операциям.