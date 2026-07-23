В Карелии 121 школа получит новое оборудование в 2026 году

В Карелию уже привезли часть оборудования для кабинетов изо: мольберты и комплекты демонстрационных материалов. Кроме того, поступила первая партия новых учебников по истории России и всеобщей истории для обучающихся 8−9-х классов. В скором времени также ожидается прибытие учебников по обществознанию для 9−10-х классов, а также оборудования для занятий физикой и музыкой.