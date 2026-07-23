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В Карелии 121 школа получит новое оборудование в 2026 году

Техника поступит в кабинеты физики, музыки и изо.

Новое оборудование для кабинетов физики, музыки и изо получит 121 школа в Карелии, сообщили в администрации главы республики. Обновление образовательных учреждений — задача национального проекта «Молодёжь и дети».

В Карелию уже привезли часть оборудования для кабинетов изо: мольберты и комплекты демонстрационных материалов. Кроме того, поступила первая партия новых учебников по истории России и всеобщей истории для обучающихся 8−9-х классов. В скором времени также ожидается прибытие учебников по обществознанию для 9−10-х классов, а также оборудования для занятий физикой и музыкой.

Напомним, в Карелии продолжается капитальный ремонт школ. В 2026—2027 годах планируется модернизировать 20 учебных заведений по всей республике.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.