«Красное Сормово» планирует начать строительство судна класса R2-RSN осенью

Также «Красное Сормово» рассматривается как базовая площадка для судов класса «река — море» с целевой серией до 20 единиц на «Платформе № 1», которая унифицирует носовую и кормовую части судов, жилую надстройку, рулевую рубку, а также оборудование и системы, оставляя вариативной только грузовую зону под конкретную задачу заказчика, добавили в ОСК.