Врачи вернули волгоградца к жизни после остановки сердца

Команде медиков в ходе реанимационных мероприятий удалось восстановить сердечную деятельность у пациента. Его доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние мужчины стабилизировалось, он был направлен для дальнейшего лечения в ГКБ № 1 им. С. З. Фишера. В стационаре ему провели операцию по коронарному стентированию. В настоящее время пациент направлен на реабилитацию, его жизни ничто не угрожает.