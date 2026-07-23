Диетолог Соломатина рекомендовала включить арбузные семечки в рацион

Клетчатка сосредоточена, в основном, в шелухе, но она очень грубая и не всегда полезна для организма, поскольку может вызвать дискомфорт, вздутие живота и метеоризм. Кроме того, такая клетчатка может царапать стенки кишечника, что при длительном употреблении может привести к воспалению.