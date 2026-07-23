Отвод судьи, арест дома и угрозы от «крыши»: как прошло заседание по делу Сергея Мельникова

Тем не менее судья все же решил заявленное обвинением ходатайство приобщить к делу в качестве дополнительного письменного доказательства. «Если мы ранее приобщили представление прокурора, то и его рассмотрение имеет отношение к данному документу, — пояснил Переверзин. — В протоколе по рассмотрению представления прокурора указано в том числе на факт получения Коваленко от предпринимателя Неустроева взятки за выполнение работ, подписание приёмочных документов в рамках муниципального контракта. Насколько мне известно, вчера данный приговор вступил в законную силу. По нашему же делу Коваленко вменяется в том числе, что, находясь на территории Калининградской области, при неустановленных следственных обстоятельствах он получал в связи с исполнением служебных обязанностей деньги от физических и юридических лиц по муниципальным контрактам и договорам. В том числе на беспрепятственное принятие выполненных работ по ранее заключённым контрактам и договорам… Поэтому мнение защиты, что протокол не имеет отношения к нашему делу, судом отклоняется».