Ростовская область заняла 18 место в РФ по доле межрегионального ипотечного кредитования

Аналитики Домклик указывают, что иногородние покупатели значительно чаще приобретают через ипотеку жилье в новостройках, нежели объекты на вторичном рынке. В 2025 году доля таких сделок в сегменте первичного жилья достигала 23,2%, а в 2026-м незначительно скорректировалась — до 23%. На вторичном рынке активность иногородних заемщиков традиционно ниже: 16,8% в 2025 году против 17,6% годом позже.