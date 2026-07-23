В Свердловской области более 16 тысяч юных жителей прошли медобследования

В первом полугодии 2026 года специалисты осмотрели 16 049 человек, из них в ходе профосмотров и диспансеризации — 15 793 ребенка, а в межмуниципальных центрах с консультативной целью — 256 детей. Во время выездов медики не просто дают оценку состояния организма ребят, но и могут выявить пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Уточняется, что план-график выездов составлялся с учетом школьного расписания и дат проведения ОГЭ и ЕГЭ.