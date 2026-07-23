В Свердловской области более 16 тысяч юных жителей прошли медобследования

Свыше 16 тыс. юных жителей Свердловской области прошли обследования в выездной поликлинике с начала года, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Повышение доступности медицинской помощи — задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, за 6 месяцев врачи выездной бригады Областной детской клинической больницы совершили 60 выездов. В выездной поликлинике работают педиатр, детский хирург, травматолог-ортопед, детский уролог-андролог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, стоматолог, детский эндокринолог и врач функциональной диагностики. Медики проверили здоровье юных жителей Каменского и Камышловского районов, Североуральска, Верхней Туры, Ивделя, Тавды, Асбеста, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила.
В первом полугодии 2026 года специалисты осмотрели 16 049 человек, из них в ходе профосмотров и диспансеризации — 15 793 ребенка, а в межмуниципальных центрах с консультативной целью — 256 детей. Во время выездов медики не просто дают оценку состояния организма ребят, но и могут выявить пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Уточняется, что план-график выездов составлялся с учетом школьного расписания и дат проведения ОГЭ и ЕГЭ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.