Как проверить запрет на выезд за границу.

Единственное, на стадии рассмотрения дело о банкротстве, а именно признания банкротом и введения реализации имущества гражданина суд вправе вынести определение о временном ограничении выезда, и то, только если кредиторы, финансовый управляющий или уполномоченный орган докажут, что выезд создаст реальный риск для процедуры. Вообще в судебной практике мало подобных ходатайств бывает на рассмотрении в суде, и эта мера является временной. После завершения процедуры банкротства гражданин может беспрепятственно выезжать за границу.