Как проверить запрет на выезд за границу.

Должники по исполнительным производствам — одна из самых многочисленных категорий временно невыездных граждан. В 2026-м их количество увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом: к 1 января на руках российских пограничников было 8,9 млн постановлений от приставов. РБК Life рассказывает, кто может столкнуться с ограничением на выезд из страны, как проверить его наличие и что делать для снятия запрета.
Содержание.
Кому запрещают.
Сумма долга.
Запрет на ребенка.
Как проверить.
Как снять.
Комментарии экспертов.
Главное.
Кому нельзя выезжать за границу.
Согласно статье 15 Федерального закона № 114-ФЗ, покинуть страну временно не могут:
Лица, имевшие доступ к государственной тайне. Ограничение действует не более пяти лет со дня последнего ознакомления со сведениями, в отдельных случаях — до десяти лет [1].
Действующие военнослужащие и работники ФСБ. Ограничение — до окончания службы.
Военные работники ФСБ в отставке. Ограничение — до пяти лет со дня увольнения.
Призывники, получившие повестку в военный комиссариат. Ограничение действует с момента размещения повестки в Реестре повесток [2].
Подозреваемые, обвиняемые и осужденные по уголовной статье. Ограничение — до принятия решения по делу или до освобождения от наказания.
Банкроты. Ограничение — до завершения производства по делу о банкротстве.
Лица, сообщившие о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда. Ограничение действует до решения вопроса.
Несовершеннолетние. Выезд ребенка за пределы страны без согласия обоих родителей запрещен до наступления им совершеннолетия. С 20 января 2026 года выезд ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, возможен только по личному заграничному паспорту [3].
Должники по исполнительным производствам, у которых превышен порог допустимой задолженности. Ограничение действует до исполнения судебного предписания [4].
Должники по исполнительным производствам — одна из самых многочисленных групп невыездных граждан.
(Фото: Валерий Матыцин / ТАСС).
При какой сумме долга запрещен выезд за границу.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может вынести постановление о временном ограничении на выезд при наличии исполнительного производства и превышении порога задолженности.
Исполнительное производство — это процесс принудительного исполнения решений судов или других уполномоченных органов, установленный законом. Другими словами, это стадия, когда должника (по кредитам, алиментам, налогам или штрафам) заставляют платить по счетам.
В 67 статье федерального закона «Об исполнительном производстве» указали сумма задолженности, при которой приставы могут запретить покидать страну:
От 10 тыс. руб. за долги по алиментам, по компенсации за вред, причиненный здоровью, за моральный или имущественный вред, причиненный преступлением, за вред в связи со смертью кормильца;
от 30 тыс. руб. за долги по штрафам, налогам, услугам ЖКХ, кредитам. При этом, если должник в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения по исполнительному листу не оплатит задолженность, пристав вправе ограничить выезд уже при сумме долга от 10 тыс. руб. [4].
В июле 2025 года депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий трехкратное увеличение порога долга — с 30 тыс. до 90 тыс. руб., а в случае неисполнения требований по уплате долга — с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Поправки не затронут долги по алиментам: для них порог в 10 тыс. руб. сохранят. Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений инфляцией. Закон пока находится на предварительном рассмотрении [5].
Запрет на выезд за границу на ребенка.
Любой законный представитель, кроме родителя, чьи права ограничены судом, может подать заявление о запрете выезда ребенка за границу [6].
Родитель подает заявление на запрет лично в МВД России. Срок рассмотрения — два рабочих дня. После регистрации информацию о запрете направят в Пограничную службу ФСБ. Второй родитель получит уведомление о наложении запрета, если в заявлении указали его адрес [7], [8].
Запрет можно оформить на выезд в определенные страны или в целом за границу на любой срок. Внести исправления в действующий запрет невозможно, однако можно оформить новый запрет — все действующие запреты учитывают.
Запрет не распространяется на родителя, инициировавшего запрет: он может ездить вместе с ребенком даже в те страны, въезд в которые он ограничил.
Отменить запрет может только тот родитель, который его наложил. При наличии разногласий второй родитель может подать иск в суд и оспорить запрет.
Законный представитель может проверить, оформлен ли запрет на выезд ребенка, обратившись в МВД.
Запрет на выезд ребенка можно оспорить в судебном порядке, подав иск в суд. Однако, судебная практика сложна и противоречива, так как каждый судья по-своему понимает предмет доказывания в споре. Если доказать необходимость в выезде, то можно приостановить действие запрета.
Кроме судебного решения, запрет на выезд прекращает действие с момента окончания статуса законного представителя, выразившего несогласие. Это может быть смерть представителя, совершеннолетие или эмансипация ребенка, прекращение, отмена опеки и попечительства, лишение или ограничение родительских прав, отмена отцовства, отмена записи о родителе в ЗАГСе.
Помимо этого, несовершеннолетний, достигший 14-летнего возраста, вправе самостоятельно обращаться в суд за защитой прав, в том числе на выезд за границу.
Антон Слипченко.
Семейный юрист.
Как проверить запрет на выезд за границу.
Судебный пристав отправляет должнику постановление о наложении запрета на выезд заказным письмом на адрес регистрации или фактического проживания и на «Госуслуги». Однако, должник может проверить наличие запрета самостоятельно.
Проверка на «Госуслугах».
Самый быстрый способ проверки. Потребуется подтвержденная учетная запись.
Авторизуйтесь на «Госуслугах».
Нажмите на значок поиска в правом верхнем углу. Откроется чат с цифровым помощником. Введите запрос «Проверить ограничение на выезд».
Выберите «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».
Цифровой помощник проверит наличие ограничений и выдаст результат.
Введите запрос «Проверить ограничение на выезд».
(Фото: gosuslugi.ru)Выберите «От пристава», затем «Узнать об ограничении на выезд».
(Фото: gosuslugi.ru)Результат проверки появится через 30 секунд.
(Фото: gosuslugi.ru).
Второй способ проверки запрета на выезд на «Госуслугах»:
Авторизуйтесь на «Госуслугах».
Перейдите во вкладку «Штрафы. Налоги» на главной странице, далее — «Электронные сервисы ФССП».
Нажмите «Узнайте, есть ли ограничение на выезд за границу».
Система проверит наличие запрета и выдаст результат.
Нажмите на вкладку «Штрафы. Налоги» на главной странице и перейдите в «Электронные сервисы ФССП».
(Фото: gosuslugi.ru)Нажмите «Узнайте, есть ли ограничение на выезд за границу».
(Фото: gosuslugi.ru)Получите результат проверки.
(Фото: gosuslugi.ru).
Проверка на сайте ФССП.
На сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить наличие действующих исполнительных производствах, однако информацию о наложенном запрете придется запрашивать лично у пристава.
Перейдите на сайте ФССП во вкладку «Банк исполнительных производств».
Выберите «Поиск физических лиц» и введите данные.
Сайт выдаст информацию о действующих исполнительных производствах и контакты приставов, которые занимаются взысканием.
Чтобы проверить наличие запрета на выезд, свяжитесь с приставом-исполнителем по указанному телефону.
На сайте ФССП перейдите во вкладку «Банк исполнительных производств» и заполните анкету.
(Фото: fssp.gov.ru/iss/ip).
Проверка на сайте ФНС.
В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы можно проверить наличие задолженностей по налогам, однако узнать о наличии запрета на выезд нельзя. Чтобы проверить баланс, авторизуйтесь через «Госуслуги» или электронную подпись.
Проверка в МФЦ.
Проверить запрет на выезд за границу можно, обратившись в многофункциональный центр. Специалист найдет информацию об открытых исполнительных производствах и их статусе.
Как снять запрет на выезд за границу.
Снять запрет на выезд из страны, оплатив долг на пограничном контроле или договорившись с его сотрудниками, нельзя. Чтобы выехать за границу, необходимо погасить задолженность заранее. Это можно сделать на «Госуслугах» или в банковском приложении. Чтобы ускорить процедуру, лучше оплатить задолженность по реквизитам судебных приставов.
Пристав-исполнитель вынесет постановление о снятии ограничения на выезд в течение суток после поступления информации об оплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах [9]. В Банке данных ФССП информация об исполнительном производстве обновится в течение 3−7 дней.
Помимо погашения долга, снять ограничения на пересечение границы могут, если:
исполнительный документ отменили или признали недействительным;
должник и взыскатель заключили мировое соглашение;
взыскателем была организация, но ее исключили из ЕГРЮЛ [10].
Снять запрет на выезд можно, только устранив причину его наложения — полностью погасить долг по исполнительному производству либо признать возбуждение исполнительного производства незаконным или необоснованным.
Снятие запрета регулирует статья 47 ФЗ № 229-ФЗ. Пристав обязан окончить производство и отменить ограничения. Постановление выносят в день окончания производства. Копии направляются в погранслужбу не позднее следующего дня.
Если проходит процедура банкротства, все ИП приостанавливают. В таком случае пишут заявление о снятии запрета на этом основании. Это определяет статья 213.24 ФЗ-127.
Олег Рахимов.
Юрист, руководитель юридического кабинета «Альтернатива».
Временно снять запрет на выезд без оплаты задолженности могут только в следующих случаях:
при необходимости срочного лечения;
при наличии угрозы жизни или здоровью близкого родственника, находящегося за границей, а также в случае его смерти;
при принятии наследства за границей [11].
Комментарии экспертов.
Могут ли запретить выезд из-за долга по кредиту, если приставы еще не начали взыскание?
Запрет на выезд — это мера процессуального принуждения. Поэтому, если нет возбужденного исполнительного производства, запрет на выезд невозможен.
Для возбуждения исполнительного производства необходим ряд условий, главное — наличие исполнительного листа или судебного приказа. При этом наличие исполнительного производства не приводит автоматически к запрету на выезд. Судебный пристав-исполнитель выносит и налагает запрет отдельным постановлением, которое подлежит обжалованию в суде.
Олег Рахимов.
Юрист, руководитель юридического кабинета «Альтернатива».
Что делать, если запрет на выезд наложили ошибочно?
Если запрет на выезд наложили ошибочно, получите у пристава документы, подтверждающие наличие запрета. Напишите жалобу старшему приставу или сразу в суд. Порядок определяет кодекс административного судопроизводства. Далее в ходе судебного разбирательства предоставьте доказательства ошибочности запрета на выезд. При удовлетворении ваших требований вы можете взыскать полученные в связи с запретом убытки.
Олег Рахимов.
Юрист, руководитель юридического кабинета «Альтернатива».
Влияет ли банкротство на возможность выезда за границу?
На возможность выезда за границу завершенная процедура банкротства никак не влияет, поскольку банкротов не ограничивают в праве передвижений.
Единственное, на стадии рассмотрения дело о банкротстве, а именно признания банкротом и введения реализации имущества гражданина суд вправе вынести определение о временном ограничении выезда, и то, только если кредиторы, финансовый управляющий или уполномоченный орган докажут, что выезд создаст реальный риск для процедуры. Вообще в судебной практике мало подобных ходатайств бывает на рассмотрении в суде, и эта мера является временной. После завершения процедуры банкротства гражданин может беспрепятственно выезжать за границу.
Ляйсан Муртазина.
Частнопрактикующий юрист.
Как проверить запрет на выезд за границу — главное.
Запрет на выезд за границу вводят при долгах от 10 тыс. руб. по алиментам и компенсации вреда здоровью и от 30 тыс. руб. по кредитам, налогам, штрафам.
Проверить наличие запрета на выезд проще всего на «Госуслугах» через поиск на главной странице.
Проверить наличие исполнительных производств можно на сайте ФССП в «Банке данных исполнительных производств».
Чтобы снять ограничение на выезд, необходимо погасить долги и дождаться постановления пристава об окончании исполнительного производства.
Любой родитель может наложить запрет на выезд ребенка в любые страны и на любой срок.
Запрет на выезд ребенка не распространяется на родителя, наложившего запрет: он может выезжать даже в страны, на которые он оформил ограничение.
Отменить запрет на выезд ребенка может только родитель, оформивший запрет.