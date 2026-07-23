В Прикамье для участников СВО введут новую налоговую льготу

К губернатору обратились с инициативой о введении на территории Прикамья новой льготы для участников СВО. Руководитель ассоциации Александр Григоренко предложил расширить льготу по земельному налогу. На федеральном уровне такая мера поддержки уже существует. Государство освобождает от налога на землю до шести соток.