Крикнул «Мама!» Высоцкий увековечил в песне подвиг расстрелянных пионеров

Жаркое лето 42-го. Идут ожесточённые бои за Ростов. На чердаке небольшого дома в самом центре города, на улице Ульяновской, прячутся четыре десятка раненых солдат. Немцы прочёсывают каждый уголок, ищут и добивают выживших. Какой-то предатель выдаёт бойцов фашистам. Гитлеровцы подходят к дому. Не щадят ни военных, ни мирных. «Если никто не признается, расстреляем всех». Вперёд выходят пятеро мальчишек-пионеров…
Эта трагедия нашла отклик в творчестве Владимира Высоцкого. В память о замученных школьниках и их подвиге бард написал одну из самых пронзительных своих композиций — «Баллада о борьбе». Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Повязали галстуки.
В историческом центре Ростова стоит неприметный двухэтажный дом с мемориальной доской на стене: «Во дворе этого дома 24 июля 1942 года были зверски расстреляны фашистами юные патриоты-пионеры школы № 35 Коля Кизим, Игорь Нейгоф, Витя Проценко, Коля Сидоренко, Ваня Зятин за укрытие раненых советских воинов».
Как поясняет историк Андрей Кудряков в разговоре с редакцией, в тот страшный день немцы ворвались в дом, вывели из бомбоубежищ жильцов, выстроили у стенки и спросили, кто укрывает раненых советских бойцов.
«Вопрос был задан по принципу: “Если никто не признается, то расстреляем всех”. Там было около сотни человек. Первыми вышли пять учеников школы № 35. У некоторых в карманах были пионерские галстуки, они их повязали и сказали: “Это мы помогали нашим солдатам”», — объяснил эксперт.
Ожесточённость гитлеровцев не знала пределов: мирных жителей подвергали пыткам, издевались, расстреливали. Так случилось и с ребятами с Ульяновской.
Есть версия, что эта история нашла отражение в песне Владимира Высоцкого. Там есть такие строки:
«Разберись, кто ты: трусИль избранник судьбы, И попробуй на вкусНастоящей борьбы…».
Эта песня была написана в 1975 году. До сих пор от этой пронзительной композиции бегут мурашки. Сам Высоцкий говорил, что она — про его послевоенное детство. Когда мальчишки, читая книги о подвигах, невольно представляют себя на месте героев. исторических свидетельств нет, но говорят, что бард был вдохновлён стойкостью героев-пионеров, создавая свою балладу.
Совпадение ли, но смерть поэта, 25 июля 1980 года, и дата расстрела героев-пионеров, 24 июля, стоят практически рядом.
«Во всяком случае, те, кто слушают и знают эту песню, ассоциируют её с подвигом наших пионеров», — подтверждает Андрей Кудряков.
Почему именно дом на Ульяновской?
Эта улица находится недалеко от реки Дон. 24 июля 1942 года туда отходили бойцы лейтенанта Михаила Батыркина — около 500 человек, которых оставили прикрывать отступление Красной армии.
«Они были израненные, без боекомплектов, не было патронов, чтобы отстреливаться. Обнаружив, что подходы к Дону уже захвачены немцами, они решили дождаться вечера и пытаться прорваться под покровом ночи. Расположились в домах по улице Ульяновской. Тяжелораненых оставили на чердаке дома № 27, где жили пионеры. Может, всё и получилось бы, но предатель выдал фашистам, что мирные жители спрятали раненых солдат на чердаке», — ведёт свой рассказ Андрей Кудряков.
На чердаке обнаружили сорок раненых красноармейцев. Фашисты сбросили их вниз и добили штыками.
Когда пионеры признались, что это они укрыли солдат, гитлеровцы не поверили. Фашисты подвергли детей жестоким пыткам. Но юные герои проявили стойкость: несмотря на боль, они не проронили ни слова. Лишь Игорь Нейгоф — тихий «домашний мальчик», который до войны вовсе не казался героем, — в отчаянии несколько раз крикнул: «Мама!».
После этого раздалась автоматная очередь.
Запрещали хоронить.
Сначала немцы запретили мирным жителям хоронить мальчишек-героев, оставили их на улице, чтобы «другим неповадно было». Но ночью Мария Кизим, мать расстрелянного Коли, тайком перенесла тела сына и его товарищей в соседний двор. Там, в большом ящике из-под стройматериалов, она укрыла ребят землёй, чтобы после освобождения города похоронить их с человеческим достоинством. Их могилы находятся на Братском кладбище.
Остальных жертв оккупантов — местных жителей и красноармейцев — погребли в огромной воронке от взрыва в одном из опустевших дворов. Всего в тот страшный день, 24 июля 1942 года, здесь погибли около 50 человек.
Кто знает, возможно Владимир Семёнович и впрямь посчитал, что эти пять мальчишек, ценой собственной жизни пытавшиеся спасти защитников города в самый тяжёлый час, не должны быть забыты. Ведь нельзя стирать из памяти имена тех, кто в юные годы столкнулся с войной не в книгах, а лицом к лицу.