Кумир из «Лейся, песня» Андрианов мыл машины на склоне лет

В 1966 году Андрианов поступил в музыкальное училище, однако уже через два года его отчислили и призвали в армию. После службы он восстановился и вскоре получил диплом. Музкальным трамплином для Владислава послужил «Серебряные гитары», исполнявшем западные шлягеры. Но коллектив быстро прикрыли за «тлетворную рок-музыку». Тогда певец перешёл в ансамбль «Витязи», где сочетал народные песни с каверами на «Битлз».