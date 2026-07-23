Кумир из «Лейся, песня» Андрианов мыл машины на склоне лет

Его голос когда-то звучал из каждого радиоприёмника. Обаятельный красавец, кумир тысяч поклонниц и символ целой эпохи. Именно Владислав Андрианов, а не Лев Лещенко впервые исполнил всенародно любимую песню «Прощай, прощай», а также ставшие ретро-классикой хиты «Вот увидишь», «Кто тебе сказал», «Где же ты была?» и «По волне моей памяти».
Никто и предположить не мог, что свой путь вокалист известных на всю страну ВИА «Лейся, песня» и «Красные маки» закончит мойщиком автомобилей. 24 июля 2026 года Андрианову исполнилось бы 75 лет. Каким его запомнили современники, выяснил rostov.aif.ru.
Закрыли за пропаганду.
Будущий певец появился на свет в Ростове-на-Дону в творческой семье. Отец руководил управлением культуры, а мать преподавала вокал в филармонии. В одном из интервью Владислав рассказывал, что в его доме гостили классики — писатель Михаил Шолохов, композиторы Арам Хачатурян и Вано Мурадели. Кто знает, возможно, именно это и создало идеальную среду для развития таланта.
В 1966 году Андрианов поступил в музыкальное училище, однако уже через два года его отчислили и призвали в армию. После службы он восстановился и вскоре получил диплом. Музкальным трамплином для Владислава послужил «Серебряные гитары», исполнявшем западные шлягеры. Но коллектив быстро прикрыли за «тлетворную рок-музыку». Тогда певец перешёл в ансамбль «Витязи», где сочетал народные песни с каверами на «Битлз».
«Тогда же русские народные песни пели все ВИА поголовно — кто в сарафанах, кто в лаптях — это была обязаловка. Поэтому в первом отделении мы выходили в кольчужках и честно выдавали что-то типа “Во кузнице” (правда, в аранжировках “а ля “Чикаго”), а уж во втором отрывались по полной”, — вспоминал певец в одном из интервью.
Одно из выступлений коллектива закончилось скандалом: народная артистка СССР Людмила Зыкина направила жалобу в Министерство культуры, обвинив группу в пропаганде западного образа жизни. Ансамбль расформировали.
Сменив название на нейтральное «Лейся, песня», музыканты обошли цензуру, выбрав лирические композиции. Стратегия сработала. В союзе с Давидом Тухмановым коллектив выпустил череду хитов, записал несколько пластинок и взлетел на всесоюзный олимп.
Любимец публики.
В середине 1970-х художественным руководителем ансамбля стал Михаил Шуфутинский. С его приходом известность Владислава Андрианова стала расти.
В 1978 году он выиграл Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Сочи в сольном зачёте. Гонорар аккомпанировавших ему музыкантов за тот единственный вечер превысил доход со всех предыдущих гастролей вместе взятых.
Личная жизнь артиста тоже не обходилась без внимания. Например, ему приписывали романтическую связь с актрисой Ириной Мирошниченко. В гримёрку нередко приходили незнакомые поклонницы с заявлениями о беременности, и артист, даже не сомневаясь в правдивости слов, всегда оказывал финансовую поддержку.
Первым браком стал союз с Ольгой Еськовой, сестрой известного футболиста. В семье родился сын Алексей.
Работал на автомойке.
В 1980 году солист покинул коллектив. Уход совпал с отъездом Шуфутинского за рубеж. Многие прочили музыканту роль нового руководителя, но он выбрал другой путь и перешёл в ВИА «Красные маки». И столкнулся там с творческим кризисом: участники не писали новый материал, а лишь исполняли старые хиты других артистов.
С 1984 по 1990 годы выступлений практически не было. Андрианов — бывшая звезда — вернулся в Ростов. Тут он трудился на автомойке, заправлял машины, торговал. Популярность ушла, а на смену ей пришли шумные застолья.
Артист любил проводить время в весёлых компаниях, и это постепенно отдаляло его от сцены. Вернуться на музыкальный олимп не удалось. После развода с первой супругой он создал семью с бывшей спортсменкой Викторией. Свадьбу сыграли в 2000 году, детей в этом браке у музыканта не было.
Постоянные встречи с друзьями и долгие посиделки в шумных компаниях подорвали здоровье окончательно. 2 января 2009 года артист ушёл из жизни. Похоронен певец на Северном кладбище родного Ростова.