Высоцкий увековечил в песне подвиг расстрелянных пионеров

Эта песня была написана в 1975 году. До сих пор от этой пронзительной композиции бегут мурашки. Сам Высоцкий говорил, что она — про его послевоенное детство. Когда мальчишки, читая книги о подвигах, невольно представляют себя на месте героев. исторических свидетельств нет, но говорят, что бард был вдохновлён стойкостью героев-пионеров, создавая свою балладу.