Все об опроснике схем Янга (YSQ): как детские травмы влияют на взрослую жизнь

Почему человек годами повторяет одни и те же сценарии в отношениях, боится быть брошенным или постоянно чувствует, что «недостаточно хорош»? Психолог Джеффри Янг предположил, что за такими реакциями могут стоять устойчивые модели восприятия себя и окружающего мира, сформированные под влиянием прошлого опыта. Как работает тест Янга, какие 18 схем он помогает выявить и что делать с результатами — в материале «Газеты.Ru».
Что такое схема-терапия Джеффри Янга.
Джеффри Янг — американский психолог и психотерапевт, коллега основателя когнитивно-поведенческой терапии Аарона Бека. В 1980-х годах он заметил, что традиционная КПТ помогает многим людям справляться с тревогой, депрессией и другими эмоциональными трудностями, однако в некоторых случаях оказывается недостаточно эффективной.
Например, ~человек может понимать, что мысль «меня обязательно бросят» иррациональна, но страх покинутости все равно остается~. Или осознавать, что не обязан быть идеальным, но продолжать испытывать мучительное чувство вины из-за любой ошибки.
Если эти потребности в детстве не удовлетворяются (из-за холодности, критики, гиперопеки или игнорирования со стороны родителей), психика ребенка формирует защитные механизмы. В схема-терапии они называются схемами — глубинными паттернами, которые человек проносит через всю взрослую жизнь.
Как рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Маргарита Алексеева, КПТ в первую очередь работает с мыслями человека и его реакциями в настоящем, тогда как схема-терапия обращается к более глубокому уровню восприятия себя.
В основе метода лежит понятие ранних дезадаптивных схем.
Так называют устойчивые модели восприятия себя, других людей и окружающего мира, которые формируются в детстве, если важные эмоциональные потребности ребенка остаются неудовлетворенными.
Такая схема включает в себя воспоминания, эмоции, телесные ощущения и глубинные убеждения. Поэтому человек часто воспринимает ее не как один из возможных способов смотреть на ситуацию, а как объективную реальность.
Именно поэтому простого осознания проблемы бывает недостаточно.
18 ранних дезадаптивных схем: полный список.
Джеффри Янг выделил 18 ранних дезадаптивных схем и объединил их в 5 больших доменов. Каждый из них связан с одной из базовых психологических потребностей, которая в детстве оказалась неудовлетворенной.
При этом в жизни человека редко присутствует только одна схема. Чаще они переплетаются и усиливают друг друга.
~Домен 1. Нарушение связи и отвержение~
Этот домен связан с ощущением небезопасности в отношениях. Обычно такие схемы формируются, если ребенку не хватало любви, стабильности, эмоциональной поддержки или предсказуемости.
Покинутость / нестабильность — постоянный страх, что близкие люди уйдут, разлюбят или бросят.
Недоверие / ожидание жестокого обращения — убеждение, что окружающие обязательно воспользуются вашей уязвимостью, предадут или причинят боль.
Эмоциональная депривация — чувство, что никто не способен по-настоящему понять, поддержать и дать необходимое тепло.
Дефективность / стыд — глубокая убежденность в собственной «неправильности», ощущение, что если люди узнают вас настоящего, то отвергнут.
Социальная изоляция / отчуждение — чувство собственной непохожести на других и убежденность, что нигде нельзя почувствовать себя «своим».
~Домен 2. Нарушение автономии и чувства состоятельности~
Такие схемы часто возникают, если ребенка чрезмерно опекали или, наоборот, не давали ему почувствовать уверенность в собственных силах.
Зависимость / беспомощность — ощущение, что без советов и помощи окружающих невозможно принимать решения или справляться с жизнью.
Уязвимость — постоянное ожидание катастрофы: болезни, аварии, финансового краха или другого несчастья.
Спутанность / неразвитое Я — трудности с пониманием собственных желаний и потребностей, чрезмерная эмоциональная зависимость от родителей или партнера.
Неуспешность — убеждение, что вы менее способный, менее талантливый и обязательно проиграете другим.
~Домен 3. Нарушение границ~
В этот домен входят схемы, связанные с трудностями самоконтроля и соблюдения личных границ.
Привилегированность / грандиозность — ощущение собственной исключительности и убежденность, что общие правила распространяются на всех, кроме вас.
Недостаточный самоконтроль — сложности с тем, чтобы выдерживать дискомфорт, откладывать удовольствие и доводить начатое до конца.
~Домен 4. Направленность на других~
При этих схемах человек постоянно ориентируется на чужие ожидания, забывая о собственных желаниях.
Покорность — привычка соглашаться с окружающими из страха конфликта, наказания или отвержения.
Самопожертвование — стремление постоянно заботиться о других, даже если это происходит в ущерб собственному благополучию.
Поиск одобрения — зависимость самооценки от похвалы, признания и мнения окружающих.
~Домен 5. Сверхбдительность и запреты~
Этот домен объединяет схемы, при которых человек постоянно контролирует себя, подавляет эмоции и живет по очень строгим внутренним правилам.
Негативизм / пессимизм — привычка замечать прежде всего угрозы, ошибки и возможные неудачи.
Эмоциональная заторможенность — запрет на открытое выражение чувств, спонтанности и искренних эмоций.
Завышенные требования / гиперкритицизм — убеждение, что необходимо всегда соответствовать максимально высоким стандартам, иначе вы недостаточно хороши.
Пунитивность — уверенность, что любые ошибки должны строго наказываться — как свои собственные, так и чужие.
Как выглядит опросник Янга.
Для оценки ранних дезадаптивных схем Джеффри Янг разработал специальный опросник Young Schema Questionnaire. Сегодня существует несколько его версий, но одной из самых распространенных считается YSQ-S3, состоящая из 90 утверждений.
Вопросы опросника связаны с привычными мыслями, чувствами и реакциями человека.
Каждый пункт нужно оценить по шестибалльной шкале:
* 1 — совершенно не про меня;
Среди утверждений могут быть такие: «Я боюсь, что близкие люди однажды оставят меня», «Мне кажется, что со мной что-то не так» или «Я часто чувствую, что не соответствую ожиданиям окружающих».
Лучше отвечать честно и не пытаться выбрать вариант, который кажется более правильным или социально желательным.
Важно помнить, что YSQ не является диагностическим тестом и не может самостоятельно определить причины психологических трудностей.
Что делать с результатами: пути изменений.
Клинический психолог объяснила, что результаты любого психологического опросника зависят от множества факторов: текущего эмоционального состояния человека, его способности анализировать себя и того, насколько корректно проводится интерпретация.
После прохождения теста обратите внимание на несколько вопросов:
* в каких ситуациях возникают самые сильные эмоции;
Результаты теста могут стать поводом лучше понять свои реакции и заметить повторяющиеся сценарии. Однако глубокие модели, которые формировались годами, часто требуют помощи специалиста.
По словам Маргариты Алексеевой, изменения начинаются с готовности посмотреть на свою жизнь со стороны и признать, что хочется, чтобы она стала легче и счастливее. Когда человек замечает, что постоянно сталкивается с одними и теми же трудностями, чувствует вину или снова оказывается в похожих отношениях, появляется пространство для изменений.