Все об опроснике схем Янга (YSQ): как детские травмы влияют на взрослую жизнь

По словам Маргариты Алексеевой, изменения начинаются с готовности посмотреть на свою жизнь со стороны и признать, что хочется, чтобы она стала легче и счастливее. Когда человек замечает, что постоянно сталкивается с одними и теми же трудностями, чувствует вину или снова оказывается в похожих отношениях, появляется пространство для изменений.