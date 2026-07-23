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Глава МВД Беларуси раскрыл позорный факт про участкового, который заправлял свое авто топливом хозяйства

Глава МВД раскрыл позорный факт про белорусского участкового.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков раскрыл позорный факт про белорусского участкового. Подробности приводит телеграм-канал МВД Беларуси.

Глава ведомства подверг критике отсутствие должного контроля за работой участковых инспекторов милиции и привел пример:

— Приведу позорный факт: по договоренности с руководителем предприятия АПК участковый заправлял свой автомобиль топливом хозяйства (подробнее мы писали здесь).

Иван Кубраков поинтересовался, куда смотрели непосредственные начальники и почему указанное нарушение не выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Работа названной региональной службы признана худшей в Беларуси и в этой связи были приняты кадровые решения.

Министр внутренних дел отметил, что всегда нацеливает руководителей территориальных ОВД сообщать о проблемах. Однако подобное происходить не всегда.

«Например, замалчивался тот факт, что в Глусском районе из-за того, что на 11 сотрудников ООПП (отделение охраны правопорядка и профилактики. — Ред.) приходится два автомобиля, в служебных целях используется личный транспорт», — сказано в сообщении.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси: «И чиновник, и тот, кто не хочет работать».

Также мы собрали, что известно о поручении Лукашенко отправлять на границу с Украиной не справляющихся чиновников, а также об условиях и сроках сборов для них: «Вне зависимости от должности, если проштрафился».

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