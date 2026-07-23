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В Тюмени привели в порядок Южный пруд

Его очистили от камыша и водорослей.

Южный пруд, расположенный в Калининском округе Тюмени, очистили от камыша и водорослей, сообщили в администрации города. Создание комфорта и эстетической привлекательности в городских пространствах — задача национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На водоеме работала специальная техника «Амфибия». Машина оснащена уникальным режущим механизмом — жаткой, которая опускается ниже уровня воды на один метр. Это позволяет эффективно срезать стебли растений под водой, предотвращая их быстрый рост. После аппарат собирает растения, затем их вывозят на утилизацию. Также в этом году «Амфибия» очистит Ивовый, Школьный и Плехановский пруды.

«В пруду убирают лишь часть водной растительности, это нужно для баланса и сохранения экосистемы. Так, на Южном оставили два острова камыша, они необходимы обитателям водоема: птицам и рыбам. Если зарастание не контролировать, пруд может превратиться в болото. Это приведет к гибели рыбы и появлению неприятного запаха», — отметил директор «ЛесПаркХоза» Сергей Нефедов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.