В Тюмени привели в порядок Южный пруд

На водоеме работала специальная техника «Амфибия». Машина оснащена уникальным режущим механизмом — жаткой, которая опускается ниже уровня воды на один метр. Это позволяет эффективно срезать стебли растений под водой, предотвращая их быстрый рост. После аппарат собирает растения, затем их вывозят на утилизацию. Также в этом году «Амфибия» очистит Ивовый, Школьный и Плехановский пруды.