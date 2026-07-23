Пермяки возмутились вырубкой липы в сквере Уральских Добровольцев

Жители Перми возмутились вырубкой липы в сквере Уральских Добровольцев, написала в своём телеграм-канале журналист Татьяна Зырянова.
Спиливать деревья начали 23 июля. Татьяна Зырянова подчеркнула, что вырубленные липы нельзя назвать старыми. Кроме того, они не находились в аварийном состоянии.
Пермячка отметила, что липы — неприхотливые и долговечные деревья, которые отличаются крепким иммунитетом, а также редко страдают от вредителей и болезней.
«Уму непостежимо», — написала она.
В июне 2026 года сквер Уральских Добровольцев закрыли на реконструкцию. Помимо общественного пространства, там планируется обновить фонтан. Напомним, ранее сайт perm.aif.ru писал, что на месте бывшей инфекционной больницы планируют открыть новое место для отдыха жителей и гостей города — Александровский сквер.