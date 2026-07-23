Пермяки возмутились вырубкой липы в сквере Уральских Добровольцев

В июне 2026 года сквер Уральских Добровольцев закрыли на реконструкцию. Помимо общественного пространства, там планируется обновить фонтан. Напомним, ранее сайт perm.aif.ru писал, что на месте бывшей инфекционной больницы планируют открыть новое место для отдыха жителей и гостей города — Александровский сквер.