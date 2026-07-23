Канонеров: Уголовное дело в отношении Анатолия Калины находится в завершающей стадии

Уголовное дело ещё в производстве, но на завершающей стадии. В настоящее время нами прорабатывается вопрос об окончании уголовного дела. То, что он вышел на роботу, — ему изменена мера пресечения. Но это не означает, что уголовное дело прекращено или закончено производство. Расследуется. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на принятие правового решения по этому делу, — сказал Канонеров.