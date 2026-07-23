Канонеров: Уголовное дело в отношении Анатолия Калины находится в завершающей стадии

Расследование уголовного дела в отношении директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины находится в завершающей стадии. Об этом заявил руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград».
Уголовное дело ещё в производстве, но на завершающей стадии. В настоящее время нами прорабатывается вопрос об окончании уголовного дела. То, что он вышел на роботу, — ему изменена мера пресечения. Но это не означает, что уголовное дело прекращено или закончено производство. Расследуется. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на принятие правового решения по этому делу, — сказал Канонеров.
Уголовное дело в отношении Анатолия Калины возбудили в январе 2026 года. Его обвиняют по части 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения, группой лиц, в особо крупном размере.
Сначала директора нацпарка отправили под домашний арест. Мера пресечения неоднократно продлевалась, однако в июле Ленинградский районный суд заменил её на запрет определённых действий. После Анатолий Калина вернулся к исполнению обязанностей. Сейчас он продолжает работать директором нацпарка.
Следствие пыталось временно отстранить руководителя учреждения от должности. Однако суд отклонил ходатайство.
Отметим, что, по версии следствия, Анатолий Калина совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал незаконную вырубку чёрной ольхи и сосны на территории нацпарка. На участке площадью около одного гектара планировалось создать комплекс частных сооружений для проживания туристов.