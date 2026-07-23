В Пентагоне сочли текущий момент подходящим для завершения конфликта на Украине

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби считает, что сейчас сложились оптимальные условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью The New York Times, передаёт «Коммерсант» в четверг, 23 июля.
«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход», — отметил представитель американского оборонного ведомства.
В конце июня Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной с учётом договорённостей, которые обсуждались в Стамбуле.