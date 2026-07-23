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В Пентагоне сочли текущий момент подходящим для завершения конфликта на Украине

Администрация США рассчитывает на скорые договорённости с Москвой.

Источник: Клопс.ru

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби считает, что сейчас сложились оптимальные условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью The New York Times, передаёт «Коммерсант» в четверг, 23 июля.

«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

В конце июня Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры с Украиной с учётом договорённостей, которые обсуждались в Стамбуле.

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