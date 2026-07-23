В Пентагоне сочли текущий момент подходящим для завершения конфликта на Украине

«Думаю, если бы я был в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самое подходящее время, чтобы положить конец этому конфликту. В лице президента Трампа у вас есть человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональны. Давайте заключим сделку. Думаю, это был бы разумный подход», — отметил представитель американского оборонного ведомства.