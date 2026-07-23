Рыбалка в Волгоградской области в августе: советы опытных рыбаков и «клёвые места»

Август в Волгоградской области считается одним из самых удачных месяцев для рыбалки: весенний нерестовый запрет уже завершился, вода постепенно остывает, а сазан, судак, щука и сом начинают активно кормиться перед осенью. Для многих волгоградских рыбаков это время поездок на Ахтубу, Волгу, Дон и Хопёр — именно здесь в конце лета можно рассчитывать не только на хороший клёв, но и на настоящий трофей.