Рыбалка в Волгоградской области в августе: советы опытных рыбаков и «клёвые места»

Август в Волгоградской области считается одним из самых удачных месяцев для рыбалки: весенний нерестовый запрет уже завершился, вода постепенно остывает, а сазан, судак, щука и сом начинают активно кормиться перед осенью. Для многих волгоградских рыбаков это время поездок на Ахтубу, Волгу, Дон и Хопёр — именно здесь в конце лета можно рассчитывать не только на хороший клёв, но и на настоящий трофей.
Разбираемся, где клюёт рыба в Волгоградской области в августе, какие снасти взять с собой и какие правила важно соблюдать, чтобы отдых у воды не обернулся штрафом.
Можно ли ловить рыбу в августе в Волгоградской области.
В августе общего запрета на любительскую рыбалку в Волгоградской области нет. В отличие от весны, когда действовал нерестовый запрет, в последний летний месяц ловить рыбу на большинстве водоёмов региона разрешено.
Однако некоторые ограничения продолжают действовать:
Раки — под запретом с 1 января по 15 сентября.
Осетровые виды — добыча запрещена круглый год.
Краснокнижные виды рыб — нельзя вылавливать вырезуба, белорыбицу, шемаю и другие виды, занесённые в Красные книги РФ и Волгоградской области.
Запрещённые снасти — сети, электроудочки, взрывчатые и токсичные вещества, а также багрение и глушение.
Локальные ограничения — действуют в охранных зонах гидроэнергетических объектов, на судоходных участках, рядом с рыбоводными хозяйствами и в местах выпуска молоди рыб.
За нарушение правил предусмотрены штрафы и возможная конфискация снастей или лодки.
Ахтуба: лучшее место для трофейной рыбалки в августе.
Рыбалка на Ахтубе в августе — один из самых популярных запросов среди волгоградских любителей ловли. В это время здесь особенно активно клюют сазан, сом, судак и жерех.
Что ловится на Ахтубе в августе.
Сом — держится на перекатах и в глубоких ямах.
Судак, окунь — активно берёт на песчаных косах и участках с течением.
Сазан — выходит на кормёжку в закоряженные низины и под крутояры.
Жерех — в августе у него начинается активный жор.
Щука — лучше реагирует на спиннинговые приманки ближе к концу месяца.
Карась и лещ — ловятся в старицах, ериках и пойменных озёрах.
Для жереха лучше всего работают кастмастеры до 50 г, пилькеры с мушками, попперы и джеркбейты. Леща эффективнее ловить на фидер с ароматной прикормкой из отрубей, сухарей, кукурузы и специй, но у каждого опытного рыбака — свои секреты.
Рыбалка на Волге в августе: щука, судак и лещ.
Волга в августе — это бескрайние просторы и возможность поймать действительно крупную рыбу. Особенно популярны участки в районе Волгограда, Волжского и Волго-Ахтубинской поймы.
Что ловится на Волге в августе?
Щука — на спиннинг и живца.
Судак — на джиговые приманки.
Окунь — на блёсны и небольшие воблеры.
Лещ — на фидер и поплавочную удочку.
Лучшие снасти.
По словам заядлых рыболовов, для щуки и судака подойдут спиннинги с тестом 10−30 г, воблеры и джиг-приманки 10−20 г. Леща лучше ловить на фидер с прикормкой, а окуня — на лёгкие блёсны.
Дон: классика волгоградской рыбалки.
Рыбалка на Дону в Волгоградской области в августе привлекает как новичков, так и опытных рыболовов. Спокойные воды и разнообразие рыбы делают Дон одним из самых популярных направлений.
Что можно поймать на Дону в августе.
Щуку — на живца и искусственные приманки.
Судака — на джиг.
Леща — на донные снасти поплавочной удочкой.
Карпа (реже) — в местах с густой растительностью.
Для хищника лучше использовать спиннинг, а для мирной рыбы — фидер или поплавочную удочку с червём, кукурузой или перловкой.
Хопёр: тихие заливы и редкие трофеи.
Хопёр — одна из самых живописных рек Волгоградской области. В августе здесь можно поймать как привычную белую рыбу, так и редкие трофеи.
Какая рыба водится в Хопре в августе:
лещ, язь, голавль, плотва, густера, карась, чехонь;
щука, окунь, судак;
сом, сазан и линь.
Самые перспективные места на Хопре по словам местных рыбаков — район станицы Алексеевской; окрестности станицы Слащевской; участок возле впадения Хопра в Дон, близ станицы Букановской.
Рыба часто держится в тихих заливах, у камышовых зарослей, в ямах и рядом с затопленными деревьями.