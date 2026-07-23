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Рыбалка в Волгоградской области в августе: советы опытных рыбаков и «клёвые места»

Август в Волгоградской области считается одним из самых удачных месяцев для рыбалки: весенний.

Август в Волгоградской области считается одним из самых удачных месяцев для рыбалки: весенний нерестовый запрет уже завершился, вода постепенно остывает, а сазан, судак, щука и сом начинают активно кормиться перед осенью. Для многих волгоградских рыбаков это время поездок на Ахтубу, Волгу, Дон и Хопёр — именно здесь в конце лета можно рассчитывать не только на хороший клёв, но и на настоящий трофей.

Разбираемся, где клюёт рыба в Волгоградской области в августе, какие снасти взять с собой и какие правила важно соблюдать, чтобы отдых у воды не обернулся штрафом.

Можно ли ловить рыбу в августе в Волгоградской области.

В августе общего запрета на любительскую рыбалку в Волгоградской области нет. В отличие от весны, когда действовал нерестовый запрет, в последний летний месяц ловить рыбу на большинстве водоёмов региона разрешено.

Однако некоторые ограничения продолжают действовать:

Раки — под запретом с 1 января по 15 сентября.

Осетровые виды — добыча запрещена круглый год.

Краснокнижные виды рыб — нельзя вылавливать вырезуба, белорыбицу, шемаю и другие виды, занесённые в Красные книги РФ и Волгоградской области.

Запрещённые снасти — сети, электроудочки, взрывчатые и токсичные вещества, а также багрение и глушение.

Локальные ограничения — действуют в охранных зонах гидроэнергетических объектов, на судоходных участках, рядом с рыбоводными хозяйствами и в местах выпуска молоди рыб.

За нарушение правил предусмотрены штрафы и возможная конфискация снастей или лодки.

Ахтуба: лучшее место для трофейной рыбалки в августе.

Рыбалка на Ахтубе в августе — один из самых популярных запросов среди волгоградских любителей ловли. В это время здесь особенно активно клюют сазан, сом, судак и жерех.

Что ловится на Ахтубе в августе.

Сом — держится на перекатах и в глубоких ямах.

Судак, окунь — активно берёт на песчаных косах и участках с течением.

Сазан — выходит на кормёжку в закоряженные низины и под крутояры.

Жерех — в августе у него начинается активный жор.

Щука — лучше реагирует на спиннинговые приманки ближе к концу месяца.

Карась и лещ — ловятся в старицах, ериках и пойменных озёрах.

Для жереха лучше всего работают кастмастеры до 50 г, пилькеры с мушками, попперы и джеркбейты. Леща эффективнее ловить на фидер с ароматной прикормкой из отрубей, сухарей, кукурузы и специй, но у каждого опытного рыбака — свои секреты.

Рыбалка на Волге в августе: щука, судак и лещ.

Волга в августе — это бескрайние просторы и возможность поймать действительно крупную рыбу. Особенно популярны участки в районе Волгограда, Волжского и Волго-Ахтубинской поймы.

Что ловится на Волге в августе?

Щука — на спиннинг и живца.

Судак — на джиговые приманки.

Окунь — на блёсны и небольшие воблеры.

Лещ — на фидер и поплавочную удочку.

Лучшие снасти.

По словам заядлых рыболовов, для щуки и судака подойдут спиннинги с тестом 10−30 г, воблеры и джиг-приманки 10−20 г. Леща лучше ловить на фидер с прикормкой, а окуня — на лёгкие блёсны.

Дон: классика волгоградской рыбалки.

Рыбалка на Дону в Волгоградской области в августе привлекает как новичков, так и опытных рыболовов. Спокойные воды и разнообразие рыбы делают Дон одним из самых популярных направлений.

Что можно поймать на Дону в августе.

Щуку — на живца и искусственные приманки.

Судака — на джиг.

Леща — на донные снасти поплавочной удочкой.

Карпа (реже) — в местах с густой растительностью.

Для хищника лучше использовать спиннинг, а для мирной рыбы — фидер или поплавочную удочку с червём, кукурузой или перловкой.

Хопёр: тихие заливы и редкие трофеи.

Хопёр — одна из самых живописных рек Волгоградской области. В августе здесь можно поймать как привычную белую рыбу, так и редкие трофеи.

Какая рыба водится в Хопре в августе:

лещ, язь, голавль, плотва, густера, карась, чехонь;

щука, окунь, судак;

сом, сазан и линь.

Самые перспективные места на Хопре по словам местных рыбаков — район станицы Алексеевской; окрестности станицы Слащевской; участок возле впадения Хопра в Дон, близ станицы Букановской.

Рыба часто держится в тихих заливах, у камышовых зарослей, в ямах и рядом с затопленными деревьями.