Евгений Бажанов стал заместителем председателя правительства Воронежской области

Евгений Бажанов родился в 1979 году. В 2001—2002 годах работал в воронежском управлении Федеральной службы налоговой полиции, в 2003—2015-м занимал руководящие должности на предприятиях Воронежа. С 2016-го по 2018 год возглавлял управление муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа, в марте-июне 2019-го работал заместителем директора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С июня 2019-го — руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, с апреля 2020-го — руководитель департамента госрегулирования тарифов. В сентябре 2023 года господин Бажанов возглавил департамент (сейчас — министерство) ЖКХ и энергетики региона, а после реформы облправительства был назначен профильным министром.