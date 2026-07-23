В Ростове-на-Дону к 1 сентября готовят модульную школу на 400 мест

Строительство финансировалось по смешанной модели. Само модульное сооружение возведено полностью за счёт частного инвестора — на работы ушло около трёх месяцев. Тот же подрядчик оплачивает подключение объекта к инженерным коммуникациям, обустройство прилегающей территории, установку ограждений и монтаж системы внешнего видеонаблюдения. Оснащение школы учебным оборудованием и мебелью возьмет на себя муниципальный бюджет: на эти цели выделено 84,9 млн руб.