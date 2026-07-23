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В калининградскую больницу № 4 прибыло более 40 новых специалистов

Среди них гастроэнтеролог, терапевты, специалист УЗИ.

Источник: Комсомольская правда

42 новых специалиста — 20 врачей и 22 сотрудника со средним медицинским образованием — поступили на работу в структурные подразделения Городской больницы № 4 с начала года. Об этом сообщает региональный минздрав.

Четыре специалиста с высшим образованием переехали из других регионов. Так, среди новых специалистов — гастроэнтеролог поликлиники на улице Горького Даниил Буланый, который приехал из Санкт-Петербурга и участковый терапевт амбулаторного подразделения учреждения на улице Александра Невского Кристина Тюгулова из Саратова.

Также среди докторов — 10 участковых терапевтов, терапевты, акушер-гинеколог, врач приемного отделения, врачи ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики. После целевого обучения пришел и рентгенолог.

Четыре медсестры прибыли из Анапы, Белгорода, Омска и Мурманска.

Суммарно по состоянию на 1 июня в штате лечебного учреждения — 190 врачей (из них 58 участковых терапевтов) и 223 специалиста со средним медобразованием, в том числе 180 медсестер.

В минздраве напоминают, что в регионе работает комплекс мер поддержки — целевое обучение, компенсация аренды жилья для молодых специалистов, выплаты при трудоустройстве, единовременная выплата на приобретение жилья по сертификату в размере до 2,5 миллиона рублей, программа «Приведи друга».

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