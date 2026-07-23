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Волгоградка Полина Козякина взяла золото Европы на открытой воде

Воспитанница клуба «Волга» и училища олимпийского резерва, тренируется под руководством Татьяны Манкевич.

Уроженка Волгограда Полина Козякина стала чемпионкой Европы по плаванию на открытой воде. Золотую медаль она завоевала на дистанции 10 км в венгерском городе Сукоро, где стартовало первенство континента среди юниоров 18−19 лет.

Полина — воспитанница клуба «Волга» и училища олимпийского резерва, тренируется под руководством Татьяны Манкевич. Её результат — 2 часа 2 минуты 38,03 секунды — позволил опередить всех соперниц.

Старт был особенным: впервые за долгое время российские спортсмены выступают на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны.

Первенство Европы в Сукоро продлится до 26 июля. Впереди у сборной России ещё несколько стартов.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в России будут отмечать День хоккея — о празднике на эту дату распорядился президент РФ Владимир Путин.