В Самаре создадут «электронного терапевта»

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разработают «электронного терапевта» — программный комплекс, позволяющий по капле крови выявлять различные неинфекционные заболевания до появления симптомов, сообщили в вузе. Совершенствование науки — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Для выявления скрытых признаков болезни будут использовать специально обученные нейросети и метод Рамановской спектроскопии — анализ спектральных «отпечатков» веществ, указывающих на заболевание, с помощью лазера. Данный исследовательский проект получил грант Российского научного фонда.
«Это как общий анализ крови с большим количеством показателей: вы приходите с этим анализом к терапевту, и врач определяет, какие заболевания могут скрываться за теми или иными отклонениями в анализе. Создаваемая нами система — это как раз как своего рода “электронный терапевт”, наша разработка должна видеть общие закономерности и различать не только одно заболевание, а разные состояния пациента, в том числе на раннем этапе. Это не только повысит точность постановки диагноза, но также позволит немного заглядывать в будущее, давая прогноз по возможному возникновению заболеваний в перспективе», — рассказала автор проекта, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем университета Юлия Христофорова.
Для работы «электронного терапевта» в вузе формируют базу спектров сыворотки крови. Сейчас в ней представлены данные о более чем 1,5 тыс. человек — здоровых и с различными заболеваниями, включая онкологические, сердечно-сосудистые, респираторные и аутоиммунные. Разработка будет представлять собой программный модуль, работающий автономно без подключения к интернету. Завершить создание системы планируют в 2028 году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.