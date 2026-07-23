В Самаре создадут «электронного терапевта»

«Это как общий анализ крови с большим количеством показателей: вы приходите с этим анализом к терапевту, и врач определяет, какие заболевания могут скрываться за теми или иными отклонениями в анализе. Создаваемая нами система — это как раз как своего рода “электронный терапевт”, наша разработка должна видеть общие закономерности и различать не только одно заболевание, а разные состояния пациента, в том числе на раннем этапе. Это не только повысит точность постановки диагноза, но также позволит немного заглядывать в будущее, давая прогноз по возможному возникновению заболеваний в перспективе», — рассказала автор проекта, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем университета Юлия Христофорова.