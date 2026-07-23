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В Самаре создадут «электронного терапевта»

Этот программный комплекс по капле крови сможет выявлять различные неинфекционные заболевания до появления симптомов.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разработают «электронного терапевта» — программный комплекс, позволяющий по капле крови выявлять различные неинфекционные заболевания до появления симптомов, сообщили в вузе. Совершенствование науки — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».

Для выявления скрытых признаков болезни будут использовать специально обученные нейросети и метод Рамановской спектроскопии — анализ спектральных «отпечатков» веществ, указывающих на заболевание, с помощью лазера. Данный исследовательский проект получил грант Российского научного фонда.

«Это как общий анализ крови с большим количеством показателей: вы приходите с этим анализом к терапевту, и врач определяет, какие заболевания могут скрываться за теми или иными отклонениями в анализе. Создаваемая нами система — это как раз как своего рода “электронный терапевт”, наша разработка должна видеть общие закономерности и различать не только одно заболевание, а разные состояния пациента, в том числе на раннем этапе. Это не только повысит точность постановки диагноза, но также позволит немного заглядывать в будущее, давая прогноз по возможному возникновению заболеваний в перспективе», — рассказала автор проекта, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем университета Юлия Христофорова.

Для работы «электронного терапевта» в вузе формируют базу спектров сыворотки крови. Сейчас в ней представлены данные о более чем 1,5 тыс. человек — здоровых и с различными заболеваниями, включая онкологические, сердечно-сосудистые, респираторные и аутоиммунные. Разработка будет представлять собой программный модуль, работающий автономно без подключения к интернету. Завершить создание системы планируют в 2028 году.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.