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В Ростовской области осудили главу Зерноградского городского поселения

Главу Зерноградского городского поселения на Дону осудили на четыре года колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области главу администрации Зерноградского городского поселения признали виновной в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Зерноградский районный суд Ростовской области назначил четыре года колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной службе. В муниципального образования взыскали ущерб в 1,6 млн рублей, — прокомментировали в инстанции.

Напомним, дело в суде рассматривали с июля 2025 года. Гособвинитель требовал для подсудимой пять лет колонии. Ранее обвиняемой продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 17 августа 2026 года.

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