Ставропольский госзаказчик намерен обанкротить подрядчика Петровской набережной в Воронеже

В конце декабря прошлого года межрайонная ИФНС России № 20 по Саратовской области уже направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании ПМК-38 банкротом из-за задолженности 76,8 млн руб. Дело о несостоятельности возбудили 15 января. «Ставрополькрайводоканал» пытался вступить в него, но заявление было оставлено без движения. В самой же кисловодской компании заявляли «Ъ-Черноземье», что «предприятие движется к банкротству», а источники на рынки утверждали, что фирма уже «не намерена отрабатывать воронежские авансы». Это ставит под угрозу исполнение ПМК-38 гарантийных обязательств по объектам в Воронеже, в частности — по Петровской набережной.