Огурцы в Воронежской области подешевели на 9,31 рубля

С 13 по 20 июля в Воронежской области резко подешевели огурцы. Об этом сообщает пресс-служба Воронежстата. Стоимость килограмма овоща снизилась на 9,94 процента или 9,31 рубля — до 83,59 рубля. Также понизилась цена на помидоры — на 6,95 процента или 10,27 рубля. Также подешевел картофель — на 3,05 процента или 2,01 рубля до 62,88 рубля.