трёхлетняя жертва ВСУ, бензин, атака на склад

Вечером 23 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, при ночной атаке беспилотников ВСУ погиб трёхлетний мальчик, ещё три человека получили ранения. После массового налёта вражеских БПЛА в регионе повреждены склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку. А стоимость топлива претерпела изменения. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Гражданские объекты под ударом: трёхлетний ребёнок погиб и три человека пострадали при атаке БПЛА.
Дежурные силы ПВО всю ночь отражали атаку ВСУ на гражданские объекты. В небе над Воронежем и шестью районами области уничтожили 36 беспилотников.
Как сообщил губернатор Александр Гусев, в результате падения БПЛА в пригороде Воронежа загорелся частный дом. В этот момент в жилом здании находились трёхлетний мальчик и его родители. Ребёнок скончался на месте. Взрослые получили ранения разной степени тяжести.
По данным регионального министерства здравоохранения, родители погибшего малыша отказались от госпитализации. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте.
В том же муниципалитете лёгкие ранения получил 19-летний парень. Госпитализация ему не потребовалась.
При ночной атаке в пригороде Воронежа оказалась повреждена кровля склада одного из популярных в России маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. В пятнадцати квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей.
Ещё в двух районах повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений.
Преступление ВСУ против мирных жителей Воронежской области, совершённое в ночь на 23 июля, будут расследовать сотрудники СК России. Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Также будет выявлены лица, причастные к совершению преступления.
Трагедия на железной дороге: девушка скончалась под колёсами грузового поезда.
Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку в Воронеже.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Масловка — Колодезная» в Левобережном районе.
Травмы, которые получила девушка, оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
Цены пошли вниз: некоторые виды топлива на АЗС Воронежской области стали дешевле.
На автозаправочных станциях региона подешевели бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Информацию по результатам еженедельного мониторинга цен опубликовал Воронежстат.
Цена бензина АИ-92 снизилась на 14 копеек, до 87,12 рубля за литр.
Литр дизельного топлива подешевел на 2,14 рубля, составив 95,14 рубля.
При этом бензин марок АИ-95 и АИ-98 поднялся в цене. Цена за литр топливо достигла 93,4 рубля и 112,37 рубля соответственно.
Из крана только холодная: с воронежцами поделились графиком отключения горячей воды на август.
Без горячей воды в августе останутся жители более тысячи домов в Воронеже. Об этом сообщили в филиале «РИР Энерго».
Ограничения связаны с подготовкой теплоэнергетического хозяйства города к новому отопительному сезону. В последний месяц лета они затронут жителей Коминтерновского, Советского, Ленинского, Центрального и Левобережного районов столицы Черноземья.
С полным списком адресов, попадающих под отключение горячего водоснабжения, можно ознакомиться в нашем материале.
Преданные зрители: болельщики «Факела» раскупили пять тысяч абонементов на домашние матчи.
Сезонные абонементы на матчи воронежского «Факела» в чемпионате РПЛ приобрели более пяти тысяч человек. Это больше половины от общей вместимости (10 052 зрителя) стадиона на улице Писателя Маршака. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Абонементы продавались в три этапа. В первую очередь, приобрести их могли обладатели абонементов в прошлом сезоне, а затем и все остальные.
«Огнеопасные» поблагодарили болельщиков за поддержку команды и призвали не расстраиваться, тех, кто не успел оформить абонемет. Билеты будут поступать в свободную продажу на каждый отдельный матч.
Напомним, что первый матч в Премьер-лиге подопечные Олега Василенко проведут 25 июля на домашнем поле с махачкалинским «Динамо» во главе с экс-наставником «огнеопасных» Вадимом Евсеевым.