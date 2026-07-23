трёхлетняя жертва ВСУ, бензин, атака на склад

Вечером 23 июля vrn.aif.ru делится подборкой главных новостей Воронежской области за день. Так, при ночной атаке беспилотников ВСУ погиб трёхлетний мальчик, ещё три человека получили ранения. После массового налёта вражеских БПЛА в регионе повреждены склад одного из популярных в России маркетплейсов, частные и многоквартирные дома, а также автомобили. Грузовой поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку. А стоимость топлива претерпела изменения. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.