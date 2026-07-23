На холдинге Форте из Ростовской области ввели процедуру наблюдения

Совокупный объем требований кредиторов, согласно материалам дела, оценивается примерно в 182,2 млн руб. Задолженность формировалась на протяжении длительного периода — с 2014 по 2026 год, причем значительная её часть связана с операциями в сфере цифровых финансовых активов. Отдельную строку в реестре долгов занимает невозвращенная кредитная линия банка «Уралсиб»: финансовое учреждение предоставило компании заемное финансирование в размере 1,6 млрд руб. в июне 2024 года, однако обязательства по возврату средств так и не были исполнены.