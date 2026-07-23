Мозаичное панно с фасада Дома книги в Дзержинске отреставрируют в Москве

В Москве отреставрируют мозаичное панно советского периода, которое было установлено на фасаде Дома книги в Дзержинске. О запланированных работах рассказал глава города Михаил Клинков в соцсетях.
Панно-триптих «Космическая эра» долгое время украшало фасад Дома книги на улице Циолковского. Недавно оно начало разрушаться, поэтому было решено восстановить мозаику. К сожалению, специализированных организаций в Дзержинске не нашлось.
Финансировать работы планировали поэтапно из городского бюджета, однако депутат городской Думы взял на себя организацию демонтажа и реставрации панно в Москве.
Параллельно компания «ДИСК» начала ремонтировать три балкона на центральной части фасада здания. Их вертикальные элементы были демонтированы. На замену будут установлены новые конструкции из современных материалов.
Ожидается, что все работы закончат уже осенью текущего года. Московские реставраторы предоставят фотографии процесса восстановления мозаики, затем готовое панно вернется в Дзержинск.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как проходила реставрация мозаики «Волшебный мир» на Автозаводе.