В Прикамье число пострадавших от клещей продолжает сокращаться

В Пермском крае на активность клещей существенным образом повлияла погода. Третью неделю погожие дни чередуются с дождями. Пермяки из-за ливней стали меньше посещать леса, где наиболее часто фиксируются случаи присасывания опасных насекомых.
По данным краевого Роспотребнадзора, за первую неделю июля в медучреждения обратились 643 пострадавших от клещей, во вторую — 845, третью — 270. К примеру, в конце июня за помощью обратились 1 676 человек. По состоянию на 22 июля, поступило 15 820 обращений, включая 2 364 — от детей.
Более половины снятых клещей с пострадавших людей заражены иксодовым клещевым боррелиозом — 52,9% случаев, 2,8% — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% — клещевым вирусным энцефалитом; 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
При посещении лесов зафиксировали 65,6% случаев присасывания клещей, 25,9% — индивидуальных садовых и дачных участков, 6,3% — придомовой территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 2 115 обращений, Пермь — 1 567, Добрянский округ — 1 099.
На этой неделе в Перми приступили ко второму этапу акарицидной обработки городских лесов. Против клещей обработают шесть участковых лесничеств.