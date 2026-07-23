В Прикамье число пострадавших от клещей продолжает сокращаться

По данным краевого Роспотребнадзора, за первую неделю июля в медучреждения обратились 643 пострадавших от клещей, во вторую — 845, третью — 270. К примеру, в конце июня за помощью обратились 1 676 человек. По состоянию на 22 июля, поступило 15 820 обращений, включая 2 364 — от детей.