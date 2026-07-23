В Новороссийске стартовал проект «Морская дружба»

Программа включает плавание, водное поло, греблю на каяках, сап- и виндсерфинг. В случае неблагоприятной погоды в осенний период предусмотрены другие занятия, в том числе по адаптивной физкультуре, волейболу, бочче. Присоединиться к программе смогут и родители. Для них также предусмотрены занятия по плаванию, аквааэробике и сапсерфингу. Кроме того, при необходимости им будут оказывать психологическую помощь.