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В Новороссийске стартовал проект «Морская дружба»

Инициатива направлена на адаптацию детей с ОВЗ и инвалидностью к обществу через совместные тренировки с нормотипичными сверстниками.

Проект «Морская дружба» стартовал в Новороссийске в Краснодарском крае. Инициатива разработана в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.

С июля по октябрь 40 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут бесплатно заниматься водными видами спорта вместе с нормотипичными сверстниками. Занятия организуют на базе спортивного клуба «Норд-Ост». Цель проекта — повысить уровень адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью к обществу через совместные тренировки со сверстниками.

Программа включает плавание, водное поло, греблю на каяках, сап- и виндсерфинг. В случае неблагоприятной погоды в осенний период предусмотрены другие занятия, в том числе по адаптивной физкультуре, волейболу, бочче. Присоединиться к программе смогут и родители. Для них также предусмотрены занятия по плаванию, аквааэробике и сапсерфингу. Кроме того, при необходимости им будут оказывать психологическую помощь.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.