«Будем жить дальше»: бездомный с автобусной остановки в Калининграде надеется восстановить документы

Обморожение он, по собственным словам, получил ещё около года назад. А вот последствия его проявились теперь. Когда понял, что ноги не просто побаливают, а угрожающе чернеют, обратился за медицинской помощью. Но спасти ступню не удалось. А идти после операции и выписки оказалось некуда. Ни семьи, ни каких-либо родственников у него нет. Жильё, которое он тогда снимал, сдали другому человеку. Денег тоже не было. Так Кашкин и оказался на остановке.