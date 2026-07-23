«Будем жить дальше»: бездомный с автобусной остановки в Калининграде надеется восстановить документы

Геннадий Кашкин (имя изменено — ред.) был депортирован из Литвы в нулевые, двадцать лет жил в Калининграде практически без документов, а в итоге и лишился одной ноги. О том, как он устроился в Центре социальной адаптации, мужчина рассказал «Клопс».
Сейчас состояние здоровья Геннадия Олеговича пошло на лад. Его регулярно показывают врачу, делают перевязки. Воспалённая культя ампутированной левой ступни меньше болит. Сохранившаяся правая тоже заживает, хотя наступать на ноги мужчина пока не может и пользуется инвалидным креслом.
«Когда перевязку делают, врач смотрит, говорит, подживает, — рассказывает Кашкин. — Надеюсь, станет лучше. Мне главное — ходить, может быть, хоть с палочкой…».
После публикации о том, как Геннадию, жившему тогда в павильоне автобусной остановки, помог неравнодушный калининградец, ситуацию прокомментировал в соцсетях «Клопс» представитель Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства.
«На протяжении долгого времени во время наших рейдов по городу центр неоднократно предлагал К. свою помощь, — сказано в сообщении. — Каждый раз диалог был одинаковым: мы рассказывали о Центре, а К. категорически отказывался от любых услуг, выбирая жизнь на улице». Сам Геннадий Олегович этого не отрицает.
Тогда у меня ещё обе ноги были целые, — вздыхает он, — рассчитывал, что справлюсь".
Обморожение он, по собственным словам, получил ещё около года назад. А вот последствия его проявились теперь. Когда понял, что ноги не просто побаливают, а угрожающе чернеют, обратился за медицинской помощью. Но спасти ступню не удалось. А идти после операции и выписки оказалось некуда. Ни семьи, ни каких-либо родственников у него нет. Жильё, которое он тогда снимал, сдали другому человеку. Денег тоже не было. Так Кашкин и оказался на остановке.
Сейчас он находится под опекой специалистов центра. С их помощью уже обратился в Центр социальной поддержки для получения индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Самое главное, на что рассчитывает Геннадий — восстановить документы.
Но меня сразу предупредили, что это дело долгое, — говорит он. — что же, будем жить дальше!".
По словам мужчины, общегражданского российского паспорта у него никогда и не было. Он рассказал, что около 20 лет назад был депортирован из Литвы. Тогда имел только справку о российском гражданстве. Но все документы у него вскоре украли. Так и мыкался, перебиваясь случайными заработками и случайным жильём, пока не заболел и не оказался на улице.
Вопреки скепсису читателей, которые опасаются, что Кашкин снова «переедет» на остановку, он надеется вернуться к нормальной жизни. А горожане, принявшие участие в его судьбе, решили и дальше помогать нуждающимся.
Калининградка Ольга, рассказавшая «Клопс» историю Кашкина, сообщила, что они с соседями хотят собрать вещи для подопечных Центра социальной адаптации.
«Мы уже объявления расклеили, — говорит женщина. — Нужна мужская и женская одежда (размеры 42−52) и обувь (размеры с 37 по 43), — перечислила она. — Нужны майки, спортивные костюмы, трико, нижнее бельё, трикотаж, очень нужны тапочки и другая домашняя обувь».
Кроме того, в списке.
предметы личной гигиены (мыло, шампунь, мочалки и так далее); постельное бельё; перевязочный материал (бинты, лейкопластырь); средства для дезинфекции; продукты с долгим сроком хранения, например, крупы, консервы.
Помощь ждут по адресу: улица В. Гакуна, дом 5, общественная приёмная.
Кашкин несколько месяцев жил на автобусной остановке, кормясь милостыней. Но в его судьбу вмешался неравнодушный горожанин, помогший устроиться в социальный приют.