Огурцы и томаты вошли в систему госзаказа на период межсезонья

Глава государства в четверг подписал указ, которым скорректирован перечень такой продукции, поставляемой для республиканских государственных нужд.
В пресс-службе пояснили, что документ направлен на то, чтобы внутренний рынок был гарантированно обеспечен фруктами и овощами в период межсезонья.
Так, в обновленный перечень включены огурцы длинноплодные и среднеплодные, а также красные томаты, за исключением вишневидных томатов и кистей пасленовых.
Период межсезонья на огурцы определен с 1 ноября по 31 марта включительно. А на томаты этот период установлен с 1 ноября по 30 апреля включительно.