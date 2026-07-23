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Огурцы и томаты вошли в систему госзаказа на период межсезонья

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о расширении плодоовощной продукции, закладываемой в рамках госзаказа, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Глава государства в четверг подписал указ, которым скорректирован перечень такой продукции, поставляемой для республиканских государственных нужд.

В пресс-службе пояснили, что документ направлен на то, чтобы внутренний рынок был гарантированно обеспечен фруктами и овощами в период межсезонья.

Так, в обновленный перечень включены огурцы длинноплодные и среднеплодные, а также красные томаты, за исключением вишневидных томатов и кистей пасленовых.

Период межсезонья на огурцы определен с 1 ноября по 31 марта включительно. А на томаты этот период установлен с 1 ноября по 30 апреля включительно.

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