Суд расторг контракт липецких властей с резидентом ОЭЗ и взыскал с него 159 млн

Согласно картотеке арбитражных дел, с ноября прошлого года «Хэш Мейкер» подал к региональному министерству промышленности, инвестиций и науки два иска. В рамках первого компания оспаривает акт внеплановой проверки от 10 октября 2025 года и уведомление об устранении выявленных нарушений. В удовлетворении ходатайства о приостановлении их действия суд отказал. Судебное заседание по этому делу состоится 23 сентября. Второй иск касается признания недействительными акта проверки от 17 декабря прошлого года и приказа о ее проведении. Следующее судебное заседание по нему назначено на 9 сентября.